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Футболисты МЮ недовольны поведением Бруну после разгрома от Ливерпуля

В руководстве клуба также есть сомнения в том, что португалец должен оставаться капитаном.
Вчера, 23:37
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

В стане Манчестер Юнайтед начинает накаляться атмосфера.

Как сообщает Daily Mail, игроки клуба остались недовольны поведением Бруну Фернандеша после сокрушительного поражения от Ливерпуля.

Среди причин в частности то, что португалец не подошел к болельщикам после матча, чтобы извиниться за произошедшее.

Также и руководство манкунианцев не уверено, что хавбек должен оставаться капитаном клуба в долгосрочной перспективе. Заменить футболиста в этой роли могут Давид де Хеа или Рафаель Варан.

Рассматривается вариант с Каземиро, который с ходу стал лидером на поле, однако бразилец не является приоритетом из-за плохого знания английского языка.

Напомним, ранее сообщалось, что де Хеа готов пойти на снижение зарплаты ради того, чтобы остаться в клубе.

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