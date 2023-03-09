iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рамос назвал причину вылета ПСЖ из Лиги чемпионов

Испанец недоволен игрой своей команды.
Сегодня, 19:50
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Защитник ПСЖ Серхио Рамос высказался после вылета клуба из Лиги чемпионов.

"Мы подвели и себя, и вас. Мы играли не на том, уровне, который требуется в ЛЧ. Мы не понимали, как справиться с ключевыми деталями, и главная цель от нас ускользнула.

Читай также: Французский журналист назвал ПСЖ позором Европы

Это больно, но чемпионы возрождаются после поражений и закаляются в испытаниях. Мы вернемся!" – написал испанец в соцсетях.

Напомним, по сумме двух встреч ПСЖ оказался слабее Баварии (0:3) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Серхио Рамос

Статьи по теме

Экс-игрок ПСЖ: Месси - истинная проблема клуба Экс-игрок ПСЖ: Месси - истинная проблема клуба
Французский журналист назвал ПСЖ позором Европы Французский журналист назвал ПСЖ позором Европы
Наставник ПСЖ - о вылете из ЛЧ: Это большое разочарование. В раздевалке отчаяние Наставник ПСЖ - о вылете из ЛЧ: Это большое разочарование. В раздевалке отчаяние
Бавария - ПСЖ 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов Бавария - ПСЖ 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Бавария - ПСЖ 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Бавария - ПСЖ 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Игровые22:26
Cборная Украины по гандболу проиграла Австрии в отборе на ЧЕ-2024
Лига конференций22:20
Лига конференций-2022/23: Вест Хэм одолел АЕК, Шериф Коваля уступил Ницце
Лига Европы22:15
Лига Европы-2022/23: Рома обыграла Реал Сосьедад, Арсенал разошелся миром со Спортингом
Лига Европы22:00
Шахтер - Фейеноорд: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Другие страны21:58
Ан-Наср с Роналду проиграл битву за первое место
Лига Европы21:46
Арсенал и Спортинг не выявили победителя в голевой перестрелке
Лига Европы21:40
Рома на своем поле добыла уверенную победу над Реал Сосьедадом
Европа21:31
Срна получил новую должность в Шахтере
Киберспорт21:19
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Лига конференций21:03
Коваль пропустил курьезный гол, вероятно, игрок Ниццы даже не бил по воротам
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK