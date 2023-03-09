Рамос назвал причину вылета ПСЖ из Лиги чемпионов

Защитник ПСЖ Серхио Рамос высказался после вылета клуба из Лиги чемпионов.

"Мы подвели и себя, и вас. Мы играли не на том, уровне, который требуется в ЛЧ. Мы не понимали, как справиться с ключевыми деталями, и главная цель от нас ускользнула.

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Это больно, но чемпионы возрождаются после поражений и закаляются в испытаниях. Мы вернемся!" – написал испанец в соцсетях.

Напомним, по сумме двух встреч ПСЖ оказался слабее Баварии (0:3) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.