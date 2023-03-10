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Малиновский рассказал об адаптации в Марселе

Украинец считает, что нужно приложить еще усилий для полноценного комфорта.
Сегодня, 17:59
Руслан Малиновский / OM.fr
Руслан Малиновский / OM.fr

Хавбек Марселя Руслан Малиновский поделился мыслями об интеграции в коллектив.

По словам украинца, он пока не полностью адаптировался в команде.

"Нелегко прийти посреди сезона без подготовки летом с командой. Я еще не на 100 процентов, но все больше интегрируюсь в команду. Каждую неделю я отдаю как можно больше, чтобы лучше понять стиль игры команды. Мы приложим все усилия, чтобы достичь нашей цели - попасть в Лигу чемпионов", - заявил полузащитник в преддверии матча против Страсбура.

Стоит отметить, что поединок Марсель - Страсбур состоится в воскресенье, 12 марта, в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, ранее Малиновский отреагировал на расстрел украинского военнопленного

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Руслан Малиновский

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