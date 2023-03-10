Легенда Манчестер Юнайтед подверг критике поведение Фернандеша

Бывший хавбек Ливерпуля Пол Скоулз заявил, что полузащитник Бруну Фернандеш не подходит на роль капитана клуба.

"Капитан должен иметь влияние, быть лидером со спокойным характером. На месте Юнайтед я был бы обеспокоен. В марте-апреле им предстоит бороться за титул – не думаю, что Бруну идеален в роли капитана.

Сейчас он капитан только потому, что Магуайр не играет. В будущем, в больших играх, в борьбе за трофеи, в финалах Лиги чемпионов, менее эмоциональный капитан подойдет лучше.

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Матч с Ливерпулем? Его попросили играть на позиции, которая ему не по душе. Он пожертвовал собой ради этого. Мы видели, что он был раздражен товарищами по команде. Он не будет гордиться тем, что произошло в воскресенье.

Он махал руками, толкнул арбитра, я думаю, он извлечет из этого урок. Он приехал из Португалии, где так делают постоянно, но в Англии это неприемлемо", – заявил Скоулз в интервью Daily Mail.

В текущем сезоне на счету Фернандеша 5 голов и 6 ассистов в 24 матчах АПЛ.