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Тен Хаг недоволен удалением Каземиро в матче с Саутгемптоном

Нидерландский специалист раскритиковал судейство.
Сегодня, 21:56
Эрик тан Хаг / Getty Images
Эрик тан Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг раскритиковал судей после матча с Саутгемптоном (0:0).

"Я думаю, что мы видим непоследовательность. Игроки больше не понимают подхода судей.

На этих выходных мы видели, как в матче Лестера с Челси ВАР не стал вмешиваться. Сегодня было два момента с возможным пенальти, и он снова не вмешивался. Особенно это касается первого эпизода, когда была явная игра рукой. Так какой же подход?

Непоследовательность проявляется и в другом. В начале сезона судьи занимали такую позицию: "Это АПЛ, мы ожидаем борьбу и интенсивную игру".

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Каземиро в европейских лигах провел свыше 500 матчей и ни разу не получал прямой красной карточки. А в АПЛ у него их две. Он играет жестко, но в рамках правил. И в этом случае он не сделал ничего дурного, как и в первом, с Пэлас. Все это очень спорно.

Все, кто разбирается в футболе, способны отличить действительно плохой фол от нормальной игры", – сказал тен Хаг в интервью ESPN.

Напомним, в первом тайме главный арбитр встречи Энтони Тэйлор удалил опорного полузащитника Манчестер Юнайтед Каземиро, однако не стал смотреть видеоповтор для вынесения решения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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