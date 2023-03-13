Атлетик - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча 12.03.2023 Ла Лиги
В воскресенье, 12 марта, на Сан-Мамес состоялся центральный матч 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором Атлетик принимал в гостях Барселону.
Исход встречи решил один-единственный гол Рафиньи в добавленное к первому тайму время.
Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Атлетик - Барселона в двадцать пятом туре Ла Лиги:
Атлетик - Барселона 0:1
Гол: Рафинья, 45+1
Ожидаемые голы (xG): 0,91 - 0,95
Владение мячом: 34% - 66%
Удары: 15 - 10
Удары в створ: 5 - 2
Атлетик: Агирресабала, Де Маркос, Мартинес, Вивиан, Баленсиага (Берчиче, 70), Рауль Гарсия (Муниаин, 64), Дани Гарсия, Весга (Саррага, 64), Уильямс, Беренгер, Уильямс.
Барселона: тер Штеген, Серджи Роберто, Кристенсен, Кунде, Бальде, Бускетс, де Йонг, Гави, Левандовски, Рафинья, Ферран Торрес (Кессье, 68).
Предупреждения: Уильямс (30), Серджи Роберто (76).
Источник: MEGOGO