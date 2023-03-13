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Атлетик - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча 12.03.2023 Ла Лиги

Представляем вашему вниманию обзор прошедшего матча чемпионата Испании.
Сегодня, 07:36
Атлетик - Барселона / Getty Images
Атлетик - Барселона / Getty Images

В воскресенье, 12 марта, на Сан-Мамес состоялся центральный матч 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором Атлетик принимал в гостях Барселону.

Исход встречи решил один-единственный гол Рафиньи в добавленное к первому тайму время.

Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Атлетик - Барселона в двадцать пятом туре Ла Лиги:

Атлетик - Барселона 0:1
Гол: Рафинья, 45+1

Ожидаемые голы (xG): 0,91 - 0,95
Владение мячом: 34% - 66%
Удары: 15 - 10
Удары в створ: 5 - 2

Атлетик: Агирресабала, Де Маркос, Мартинес, Вивиан, Баленсиага (Берчиче, 70), Рауль Гарсия (Муниаин, 64), Дани Гарсия, Весга (Саррага, 64), Уильямс, Беренгер, Уильямс.

Барселона: тер Штеген, Серджи Роберто, Кристенсен, Кунде, Бальде, Бускетс, де Йонг, Гави, Левандовски, Рафинья, Ферран Торрес (Кессье, 68).

Предупреждения: Уильямс (30), Серджи Роберто (76).

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ла Лига Атлетик Бильбао

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Атлетик - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги
Атлетик - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги

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