Новый волшебник: Карикатурист сравнил Эдегора с именитым футболистом

Капитан лондонской Арсенала Мартин Эдегор в текущем сезоне стал настоящим лидером команды. 24-летний футболист является важной фигурой коллектива Микеля Артеты.

Известный карикатурист Омар Момани решил посвятить норвежцу и наставнику мультик.

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Художник показал норвежца и наставника лондонской команды. Примечательно, что испанский специалист увидел в Эдегоре бывшего футболиста команды Месута Озила.

В текущем сезоне норвежец провел 33 матча за Арсенал во всех турнирах, в которых забил десять голов и выполнил семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Зинченко опубликовал командное фото из раздевалки с огромными часами.