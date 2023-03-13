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Новый волшебник: Карикатурист сравнил Эдегора с именитым футболистом

Норвежец стал новым символом Арсенала.
Сегодня, 16:51
Мартин Эдегор / Getty Images
Мартин Эдегор / Getty Images

Капитан лондонской Арсенала Мартин Эдегор в текущем сезоне стал настоящим лидером команды. 24-летний футболист является важной фигурой коллектива Микеля Артеты.

Известный карикатурист Омар Момани решил посвятить норвежцу и наставнику мультик.

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Художник показал норвежца и наставника лондонской команды. Примечательно, что испанский специалист увидел в Эдегоре бывшего футболиста команды Месута Озила.

В текущем сезоне норвежец провел 33 матча за Арсенал во всех турнирах, в которых забил десять голов и выполнил семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Зинченко опубликовал командное фото из раздевалки с огромными часами.

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