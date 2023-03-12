Ассисты Месси: Знаменитый карикатурист ярко отреагировал на новое достижение аргентинца

Накануне лидер ПСЖ записал на свой счет 300-ю результативную передачу в клубной карьере.

ПСЖ в рамках 27-го тура французской Лиги 1 встречался на выезде с Брестом.

Парижане сумели вырвать победу со счетом 2:1 в противостоянии с соперником из нижней части турнирной таблицы только на 90-й минуте благодаря результативному удару Килиана Мбаппе, а ассистировал французскому форварду лидер команды Лионель Месси.

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Этот голевой пас увенчал очередное впечатляющее достижение аргентинца - он записал на свой счет уже 300 ассист в карьере на клубном уровне.

Не остался в стороне от события и знаменитый карикатурист Омар Момани, который посвятил Месси свое новое анимационное творение в своем неповторимом стиле о том, как аргентинец "ассистировал" своим бывшим и нынешним партнерам по команде.

Напомним, что недавно Лионелю Месси также покорилось достижение в тысячу результативных действий в клубной карьере.