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Месси совершил тысячу результативных действий в клубной карьере

Аргентинскому нападающему покорилось новое достижение.
Сегодня, 07:35
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

ПСЖ в матче 26-го тура чемпионата Франции одержал победу со счетом 4:2 над Нантом.

Первый гол в поединке на свой счет записал нападающий парижан Лионель Месси, покорив тем самым новую впечатляющую отметку.

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Как сообщает Goal.com, теперь на счету аргентинского форварда тысяча результативных действий в клубной карьере.

Месси в 841 матче на клубном уровне, выступая за Барселону и ПСЖ, забил 701 гол и сделал 299 ассистов.

Отметим, что в текущем сезоне на счету аргентинца 18 забитых мячей и 16 результативных передач в 29 поединках за ПСЖ во всех турнирах.

Напомним, что, забив в матче с Нантом, нападающий Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

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