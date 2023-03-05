Месси совершил тысячу результативных действий в клубной карьере

ПСЖ в матче 26-го тура чемпионата Франции одержал победу со счетом 4:2 над Нантом.

Первый гол в поединке на свой счет записал нападающий парижан Лионель Месси, покорив тем самым новую впечатляющую отметку.

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Как сообщает Goal.com, теперь на счету аргентинского форварда тысяча результативных действий в клубной карьере.

Lionel Messi reaches 1000 combined goals and assists in his club career 🤯 pic.twitter.com/TLGd8qSuQD — GOAL (@goal) March 4, 2023

Месси в 841 матче на клубном уровне, выступая за Барселону и ПСЖ, забил 701 гол и сделал 299 ассистов.

Отметим, что в текущем сезоне на счету аргентинца 18 забитых мячей и 16 результативных передач в 29 поединках за ПСЖ во всех турнирах.

Напомним, что, забив в матче с Нантом, нападающий Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ.