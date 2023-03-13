Николини: Днепр-1 отклонил предложение по Довбику в размере 15 млн евро

Ассистент спортивного директора Шахтера Дарио Срны Карло Николини рассказал неожиданные подробности о судьбе Артема Довбика.

По словам Николини, СК Днепр-1 отклонил предложение по продаже своего ключевого игрока в размере 15 млн евро.

"Довбик - классный нападающий, он мог бы хорошо выступать в Италии. Он хорошо играет головой, у него отличная левая нога.

Он может хорошо выступать на позиции форварда или вингера, но Днепр-1 отклонил предложение в 15 миллионов. Многие клубы интересуются им", - сказал Николини в эфире Radio FirenzeViola.

Напомним, ранее Николини заявил, что Шахтер позицонирует себя, как клуб, который не обязан продавать своих лидеров.