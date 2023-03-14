Легенда Реала может возглавить клуб в случае ухода Анчелотти

Мадридский Реал определился с заменой Карло Анчелотти.

Как сообщает издание AS, "сливочных", в случае ухода Карло Анчелотти в сборную Бразилии, может возглавить Рауль.

Источник отмечает, что руководство клуба довольно работой испанца во главе резервной команды мадридцев.

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Сам специалист был бы рад возглавить клуб, где провел большую часть карьеры игрока и это является его приоритетом, но последнее слово будет за Флорентино Пересом.

Стоит отметить, что Реал Мадрид Кастилья во главе с Раулем занимает 4 место в третьем испанском дивизионе.