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Легенда Реала может возглавить клуб в случае ухода Анчелотти

Рауль может стать следующим наставником "сливочных".
Сегодня, 00:56
Рауль / Getty Images
Рауль / Getty Images

Мадридский Реал определился с заменой Карло Анчелотти.

Как сообщает издание AS, "сливочных", в случае ухода Карло Анчелотти в сборную Бразилии, может возглавить Рауль.

Источник отмечает, что руководство клуба довольно работой испанца во главе резервной команды мадридцев. 

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Сам специалист был бы рад возглавить клуб, где провел большую часть карьеры игрока и это является его приоритетом, но последнее слово будет за Флорентино Пересом.

Стоит отметить, что Реал Мадрид Кастилья во главе с Раулем занимает 4 место в третьем испанском дивизионе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Рауль Гонсалес

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