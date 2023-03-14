Фабиньо - о возможном камбэке с Реалом: У нас есть опыт с Барселоной

Опорный полузащитник Ливерпуля Фабиньо высказался об ответном матче против Реала в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Нам нужно сохранять хладнокровие. Мы сделаем все, чтобы получить удовольствие от игры, посмотрим, сможем ли мы добраться до дополнительного времени или даже забить больше и выбить Реал. Это действительно сложно, нам нужно играть умно.

Реал чует запах крови. Если дать им возможность, они пойдут и забьют. Это мы и увидели в первом матче. Нам нужно извлечь урок из этого и стараться играть менее открыто.

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Сейчас нам нечего терять – все ждут победы и прохода дальше от Реала. Но у нас есть ответственность – мы играем за Ливерпуль. У этой команды и футболистов есть хороший опыт, например, с Барселоной в 2019 году, когда удалось изменить исход противостояния. Мы знаем, что это возможно", – сказал Фабиньо в интервью сайту УЕФА.

Напомним, в среду, 15 марта, в Мадриде состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре мерсисайдцы дома проиграли со счетом 2:5.