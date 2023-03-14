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"Главное - уважение": Анчелотти прокомментировал заявление Азара

Итальянец не стал отрицать, что он практически не разговаривает со своим подопечным.
Сегодня, 22:26
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Карьеру Эдена Азара в Реале нельзя назвать даже удовлетворительной. Перейдя летом 2019 года из Челси за 115 миллионов евро, 32-летний бельгиец принял участие лишь в 73 матчах, в которых записал на свой счет 7 голов и 11 ассистов.

Во многом на его игровое время повлияли постоянные травмы. Однако в последнее время, даже когда он здоров, Азар практически всегда сидит на скамейке запасных.

Недавно он заявил, что хочет остаться в Реале и играть, несмотря ни на что. При этом вингер не стал скрывать, что у него достаточно сложные отношения с главным тренером "бланкос" Карло Анчелотти. По его словам, они практически не разговаривают. Это подтвердил сам итальянец.

"Заявление Азара? Он был предельно честен - мы мало разговариваем. Но самое главное - уважать друг друга", - цитирует тренера Фабрицио Романо.

"Я могу гарантировать, что он все еще может помочь нам в Реале. Я благодарю Эдена за то, что он всегда был уважителен".

Напомним, что в феврале появилась информация, что отношения между Азаром и Анчелотти были безвозвратно испорчены.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эден Азар Карло Анчелотти Реал Мадрид

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