ФИФА анонсировала новый турнир, который стартует в 2024-м году
В ближайшее время станут доступны подробности.
ФИФА планирует создать новый клубный турнир, параллельно еврокубкам, Суперкубку УЕФА и КЧМ. Об этом заявила пресс-служба организации.
Новое соревнование будет проводиться с 2024 года. В нем будут участвовать чемпионы главных клубных турниров всех конфедераций, в финале сыграет обладатель европейской Лиги чемпионов против победителя межконтинентального плей-офф.
В данный момент подробности нового турнира неизвестны, как и само его название, однако в ближайшее время ФИФА планирует объявить о всех подробностях.
Ранее ФИФА объявила имена первых участников обновленного клубного чемпионата мира.
Напомним, Реал является действующим победителем клубного чемпионата мира, победив в финале саудовский Аль-Хиляль со счетом 5:3.