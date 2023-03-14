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ФИФА анонсировала новый турнир, который стартует в 2024-м году

В ближайшее время станут доступны подробности.
Сегодня, 22:51
ФИФА / Getty Images
ФИФА / Getty Images

ФИФА планирует создать новый клубный турнир, параллельно еврокубкам, Суперкубку УЕФА и КЧМ. Об этом заявила пресс-служба организации.

Новое соревнование будет проводиться с 2024 года. В нем будут участвовать чемпионы главных клубных турниров всех конфедераций, в финале сыграет обладатель европейской Лиги чемпионов против победителя межконтинентального плей-офф.

В данный момент подробности нового турнира неизвестны, как и само его название, однако в ближайшее время ФИФА планирует объявить о всех подробностях.

Ранее ФИФА объявила имена первых участников обновленного клубного чемпионата мира.

Напомним, Реал является действующим победителем клубного чемпионата мира, победив в финале саудовский Аль-Хиляль со счетом 5:3.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа

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