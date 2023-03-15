Малиновский выскзался о целях Марселя

Хавбек провансальцев акцентировал внимание на желании попасть в Лигу чемпионов.

Украинец Руслан Малиновский рассказал о ближайших целях французского Марселя.

По словам хавбека, "провансальцы" надеются попасть в Лигу чемпионов и выиграть какой-то трофей.

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"Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов и что-то выиграть. Мне нравится наш стиль игры, это также одна из причин, почему я перешел сюда.

Мы играем в динамичный футбол, прессингуем, контролируем мяч, команда постоянно атакует", - сказал Малиновский.

Следушая встреча Марселя состоится, 19 марта, в 21:45 по Киеву. Коллектив Игора Тудора сыграет с Реймсом.