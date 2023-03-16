Бензема сообщил, сможет ли сыграть против Барселоны

Форвард Реала Карим Бензема рассказал о характере своего повреждения, которое он получил в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля (1:0).

Французский нападающий на 78-й минуте стал автором единственного и победного гола в повторном противостоянии с мерсисайдцами, а уже вскоре был заменен.

Источник: Getty Images

Тем не менее игрок сообщил, что он получил просто ушиб, и заверил, что будет готов к ближайшему Эль Класико с Барселоной.

Читай также: Очередного чуда не случилось: Ливерпуль минимально уступил Реалу в ответном матче ЛЧ

"Я ушел с поля, потому что получил неприятный удар в голень. Но это всего лишь ушиб. Я буду готов сыграть с Барселоной в воскресенье", - приводит слова Бензема официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч 26-го тура чемпионата Испании Барселона - Реал состоится в воскресенье, 19 марта, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT доступно видео гола и обзор матча Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль (1:0).