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Бензема сообщил, сможет ли сыграть против Барселоны

Нападающий Реала получил небольшое повреждение в матче Лиги чемпионов с Ливерпулем.
Сегодня, 11:37
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Форвард Реала Карим Бензема рассказал о характере своего повреждения, которое он получил в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля (1:0).

Французский нападающий на 78-й минуте стал автором единственного и победного гола в повторном противостоянии с мерсисайдцами, а уже вскоре был заменен.

Источник: Getty Images

Тем не менее игрок сообщил, что он получил просто ушиб, и заверил, что будет готов к ближайшему Эль Класико с Барселоной.

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"Я ушел с поля, потому что получил неприятный удар в голень. Но это всего лишь ушиб. Я буду готов сыграть с Барселоной в воскресенье", - приводит слова Бензема официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч 26-го тура чемпионата Испании Барселона - Реал состоится в воскресенье, 19 марта, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT доступно видео гола и обзор матча Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль (1:0).

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