Зидан, Михайлович и другие пополнили Зал славы итальянского футбола
Даже "особенному" нашлось местечко.
Зал славы итальянского футбола пополнился сразу десятю новыми членами, сообщает сайт Итальянской федерации футбола.
Напомним, что в Италии зал славы был создан в 2011 году, в него включают тех, кто оставил заметный след в истории итальянсколго футбола.
Кандидатов отбирает специальное жюри, состоящие из главных редакторов ключевых спортивных газет страны. В этом году Зал славы пополнили сразу 10 человек.
Новые члены итальянского Зала славы:
- экс-футболист Ювентуса Зинедин Зидан
- экс-тренер Милана и Болоньи, а также бывший игрок Лацио, Сампдории и Интера Синиша Михайлович
- бывший владелец Интера Эрнесто Пеллегрини
- экс-форвард Интера Алессанджро Альтобелли
- тренер Ромы и экс-тренер Интера Жозе Моуриньо
- экс-тренер Торино Эрнест Эгри-Эрбштейн
- экс-футболистка Вероны и Брешии, выступающая за Ювентус Кристиана Джирелли
- бывший полузащитник Пармы и Наполи Джанфранко Дзола