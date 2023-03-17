iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зидан, Михайлович и другие пополнили Зал славы итальянского футбола

Даже "особенному" нашлось местечко.
Сегодня, 09:34
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Зал славы итальянского футбола пополнился сразу десятю новыми членами, сообщает сайт Итальянской федерации футбола.

Напомним, что в Италии зал славы был создан в 2011 году, в него включают тех, кто оставил заметный след в истории итальянсколго футбола.

Кандидатов отбирает специальное жюри, состоящие из главных редакторов ключевых спортивных газет страны. В этом году Зал славы пополнили сразу 10 человек.

Новые члены итальянского Зала славы:

  • экс-футболист Ювентуса Зинедин Зидан
  • экс-тренер Милана и Болоньи, а также бывший игрок Лацио, Сампдории и Интера Синиша Михайлович
  • бывший владелец Интера Эрнесто Пеллегрини
  • экс-форвард Интера Алессанджро Альтобелли
  • тренер Ромы и экс-тренер Интера Жозе Моуриньо
  • экс-тренер Торино Эрнест Эгри-Эрбштейн
  • экс-футболистка Вероны и Брешии, выступающая за Ювентус Кристиана Джирелли
  • бывший полузащитник Пармы и Наполи Джанфранко Дзола
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зинедин Зидан Жозе Моуриньо синиша михайлович

Статьи по теме

Моуриньо выступил против того, чтобы клубы из ЛЧ играли в ЛЕ Моуриньо выступил против того, чтобы клубы из ЛЧ играли в ЛЕ
Моуриньо дисквалифицировали на 2 матча Серии А Моуриньо дисквалифицировали на 2 матча Серии А
Зидан заявил о намерении вернуться к тренерской деятельности Зидан заявил о намерении вернуться к тренерской деятельности
Моуриньо может стать главным тренером ПСЖ Моуриньо может стать главным тренером ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Фейеноорд - Шахтер 7:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Фейеноорд - Шахтер 7:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене стартовал заключительный этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов13:19
Дуэль Мудрика и Лунина, матч Манчестер Сити и Баварии: результаты жеребьевки Лиги чемпионов
НБА13:07
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: постер-данк Тернера через Янниса возглавил рейтинг
Лига Чемпионов12:50
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Киберспорт12:30
ESL Pro League Season 17: Spirit - Liquid, NaVi сыграют против андердога
Биатлон12:20
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на девятом этапе Кубка мира
Европа12:05
Моуриньо выступил против того, чтобы клубы из ЛЧ играли в ЛЕ
Биатлон11:55
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене стартовал заключительный этап Кубка мира
Лига Чемпионов11:30
Украинцы, которые остались в еврокубках-2022/23
Европа11:28
Осимхен назвал своего кумира среди нападающих
Европа11:20
Манчестер Юнайтед изящно потроллил Гвардиолу, которому голливудская звезда разбила сердце
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK