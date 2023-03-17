Зидан, Михайлович и другие пополнили Зал славы итальянского футбола

Зал славы итальянского футбола пополнился сразу десятю новыми членами, сообщает сайт Итальянской федерации футбола.

Напомним, что в Италии зал славы был создан в 2011 году, в него включают тех, кто оставил заметный след в истории итальянсколго футбола.

Кандидатов отбирает специальное жюри, состоящие из главных редакторов ключевых спортивных газет страны. В этом году Зал славы пополнили сразу 10 человек.

Новые члены итальянского Зала славы: