Источник: Малиновский стал полноценным игроком Марселя

Марсель принял решение выкупить контракт хавбека Руслана Малиновского у Аталанты. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Украинец стал полноправным игроком французской команды при условии сохранения прописки клуба в Лиге 1. Это было прописано в арендном договоре.

Так как Марсель гарантировал себе место в элитном дивизионе, Малиновский стал полноценным футболистом клуба, подписав контракт до лета 2027 года. Сумма трансфера составила от 10 до 13 миллионов евро.

Напомним, Малиновский перешел в Марсель в январе. За это время хавбек провел на поле 13 матчей, в которых забил два гола.

Ранее сообщалось, что Малиновский рассказал об адаптации в Марселе.