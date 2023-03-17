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Источник: Малиновский стал полноценным игроком Марселя

Украинец сменил клубную прописку.
Сегодня, 17:50
Руслан Малиновский / Twitter
Руслан Малиновский / Twitter

Марсель принял решение выкупить контракт хавбека Руслана Малиновского у Аталанты. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Украинец стал полноправным игроком французской команды при условии сохранения прописки клуба в Лиге 1. Это было прописано в арендном договоре.

Так как Марсель гарантировал себе место в элитном дивизионе, Малиновский стал полноценным футболистом клуба, подписав контракт до лета 2027 года. Сумма трансфера составила от 10 до 13 миллионов евро.

Напомним, Малиновский перешел в Марсель в январе. За это время хавбек провел на поле 13 матчей, в которых забил два гола.

Ранее сообщалось, что Малиновский рассказал об адаптации в Марселе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Руслан Малиновский

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