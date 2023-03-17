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Владелец Челси близок к приобретению клуба Лиги 1

Теперь Тодд Боули может владеть двумя клубами, где играют украинцы.
Сегодня, 19:36
Тодд Боули / Getty Images
Тодд Боули / Getty Images

Владелец Челси Тодд Боули задумался о приобретении еще одного клуба на фоне возможного решения УЕФА позволить клубам с одним владельцем играть в Лиге Чемпионов.

Как сообщает The Telegraph, американец предпринимал попытки приобрести Лион, Сошо и Бордо, однако нынешние руководства названных клубов ответитли отказом на предложения Боули.

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Но все в той же Франции нашелся клуб, которым вскоре может завладеть Боули. Таковым стал Страсбур Эдуарда Соболя.

Источник отмечает, что в этом месяце президент Страсбура Марк Келлер подтвердил, что вел переговоры о частичном или полном поглощении клуба и, похоже, они завершились успехом.

Также есть информация, что Боули консультировался с Жорже Мендешем о приобретении клуба в Португалии и таковым может стать Портимоненсе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Эдуард Соболь Михаил Мудрик Страсбур

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