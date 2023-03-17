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Мудрик прокоментировал итоги жеребьевки ЛЧ

Украинцу будет очень интересно встретится с Реалом.
Сегодня, 20:20
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В Швейцарии прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что Челси сыграет с Реалом.

Пресс-служба лондонского клуба поделилась видео-фрагментом с тренировки, на котором Михаил Мудрик делится эмоциями касаемо соперника.

"Реал Мадрид. Очень интересно", - сказал украинский вингер в своем комментарии.

Напомним, ранее ISPORT объяснил, почему стоит болеть против Челси Мудрика в Лиге Чемпионов.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Михаил Мудрик

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