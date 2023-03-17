Мудрик прокоментировал итоги жеребьевки ЛЧ
Украинцу будет очень интересно встретится с Реалом.
В Швейцарии прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что Челси сыграет с Реалом.
Пресс-служба лондонского клуба поделилась видео-фрагментом с тренировки, на котором Михаил Мудрик делится эмоциями касаемо соперника.
"Реал Мадрид. Очень интересно", - сказал украинский вингер в своем комментарии.
Interesting! 😉#UCLDraw pic.twitter.com/E87VkkY2Lw— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 17, 2023
Напомним, ранее ISPORT объяснил, почему стоит болеть против Челси Мудрика в Лиге Чемпионов.