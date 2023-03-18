Ноттингем Форрест - Ньюкасл: обзор и результат матча чемпионата Англии 17.03.2023

"Сороки" могут сыграть сразу же в Лиге чемпионов после начала новой эры.

В рамках 28 тура АПЛ Ньюкасл на чужом поле встретился с Ноттингемом.

"Сороки", как и подобает фавориту, начали встречу активно и первыми имели шанс забить. Джо Уиллок получил мяч в штрафной, но его удар пришелся рядом со штангой.

Немногим позже Александр Исак головой попытался переправить мяч в ворота после подачи с фланга, но угодил в перекладину, а вот следующий момент стал голевым, правда, был он не в исполнении Ньюкасла.

Эммануэль Деннис подкараулил ошибку Свена Ботмана и смог своим ударом открыть счет в матче.

Еще до перерыва коллектив Эдди Хау смог выравнять ситуацию на табло. Помог это сделать уже упомянутый Исак, забив в акробатическом стиле.

Сразу после возвращения на поле гости продолжили давить. Вышедший после перерыва Эллиотт Андерсон с близкого расстояния пробивал по воротам Кейлора Наваса, но костариканец легко справился с его ударом. Позже он смог забить, но его взятие ворот было отменено после просмотра VAR, но вырвать победу все же удалось.

На 90+2 минуте Мусса Ниакате сыграл рукой в своей штрафной, подарив возможность Ньюкаслу пробить пенальти. 11-метровый реализовал Исак, записав на свой счет дубль

Ньюкасл сейчас занимает 5 место в АПЛ, имея на одно очко меньше Тоттенхэма, а именно 47 и на одну игру меньше "шпор". У Нотитнгема 26 пунктов и промежуточное 14 место в таблице.

Статистика матча чемпионата Англии Ноттингем - Ньюкасл

Ноттингем - Ньюкасл 1:2

Голы: Деннис, 24 - Исак, 45+2, 90+2

xG: 0.48 - 2.59

Владение мячем: 40% - 60%

Удары: 5 - 15

Удары в створ: 3 - 4