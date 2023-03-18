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Райо Вальекано - Жирона 2:2 видео голов и лучших моментов матча 18.03.2023 Ла Лиги

Представляем вашему вниманию обзор поединка, в котором Виктор Цыганков спас свою команду, оформив дубль.
Сегодня, 21:21
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В субботу, 18 марта, в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги Райо Вальекано принимал в гостях Жирону.

Хозяева поля дважды выходили вперед, но каждый раз на их гол своим голом отвечал Виктор Цыганков, который оформил дубль и принес своей команде ничейный результат.

Вашему вниманию видео всех голов матча Райо Вальекано - Жирона в двадцать шестом туре Ла Лиги:

Райо Вальекано - Жирона 2:2
Голы: Паласон, 23, Трехо, 34 - Цыганков, 29, 52.

Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 15 - 12
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 15 - 16
Ожидаемые голы (xG): 1.79 - 1.49

Райо Вальекано: Димитриевски - Эрнандес (Мумин, 65), Лежен, Катена, Фран Гарсия - Валентин, Комесанья (Сальви, 79), Паласон (Сисс, 79), Трехо (Де Томас, 57), А. Гарсия - Камельо (У. Лопес, 65).

Жирона: Гассанига - Мартинес, Буэно, Д. Лопес, Гутьеррес (Каррера, 46)- Ромеу, Цыганков, Мартен, Б. Гарсия (Рейньер, 89), Рикельме (Тони, 46) - Кастельянос (Стуани, 85).

Предупреждения: Катена, Эрнандес - Мартинес, Д. Лопес.

На 41-й минуте Оскар Трехо не реализовал пенальти (мимо).

Источник: MEGOGO

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Райо Вальекано - Жирона 2:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Райо Вальекано - Жирона 2:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

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