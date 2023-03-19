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Стала известна причина приостановки переговоров о новом контракте Месси с ПСЖ

Аргентинец хочет понять курс развития проекта парижан.
Сегодня, 12:20
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Лионель Месси пока не решил, будет ли он продлевать контракт с ПСЖ. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Парижский клуб уже сделал 35-летнему аргентинцу предложение о новом договоре, однако сам игрок пока сомневается в подписании. Месси хочет понять, каким будет клуб в следующем сезоне: кто из игроков уйдет, останется ли тренер.

Кроме того, Лионель хочет больше времени посвятить обсуждению срока нового контракта. В связи с этим сторонам придется провести еще несколько встреч.

Если Месси и ПСЖ не достигнут согласия - игрок все равно намерен остаться в Европе. Он рассмотрит вариант с возвращением в Барселону.

В этом сезоне у нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 31 игре за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что отец Месси назвал условие, при котором Лео перейдет в Саудовскую Аравию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

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