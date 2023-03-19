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Зинченко - в старте на поединок против Кристал Пэлас

Дважды лучший игрок месяца в стане "канониров" поведет свою команду к очередной победе.
Сегодня, 15:13
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках 28 тура АПЛ Арсенал на своем поле встретится с Кристал Пэлас.

Наставник "канониров" Микель Артета определился с стартовым составом и доверил место там украинцу Александру Зинченко.

Матч Арсенал - Кристал Пэлас начнется сегодня, 19 марта, в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее Зинченко был признан лучшим левым защитником мира по версии авторитетного издания, а также дважды кряду становился лучшим игроком месяца в Арсенале.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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