Зинченко - в старте на поединок против Кристал Пэлас

Дважды лучший игрок месяца в стане "канониров" поведет свою команду к очередной победе.

В рамках 28 тура АПЛ Арсенал на своем поле встретится с Кристал Пэлас.

Наставник "канониров" Микель Артета определился с стартовым составом и доверил место там украинцу Александру Зинченко.

Матч Арсенал - Кристал Пэлас начнется сегодня, 19 марта, в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее Зинченко был признан лучшим левым защитником мира по версии авторитетного издания, а также дважды кряду становился лучшим игроком месяца в Арсенале.