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Артета: После поражения Спортингу мы вернулись сосредоточенными и решительными

Наставник Арсенала прокомментировал победу над Кристал Пэлас.
Сегодня, 21:51
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

В рамках 28 тура АПЛ Арсенал разгромил Кристал Пэлас со счетом 4:1.

Наставник "канониров" Микель Артета поделился мыслями об очередном триумфе своих подопечных.

По словам специалиста, команде удалось показать решительность несмотря на вылет из Лиги Европы.

"У нас были желание и энергия. Это меня поразило. После Спортинга мы вернулись решительными и сосредоточенными. Кристал Пэлас не получал нужные результаты в течение длительного времени, но их было трудно победить. Мы доминировали и заслужили победу.

Гол Мартинелли - это реакция после незабитого пенальти. Я спросил его вчера, и он сказал: "Хочу быть в составе". Что касается Сака. Он был недоволен, что не сделал хет-трик. Это то, что нам нужно - чтобы атакующие игроки зажигали и делали разницу.

Я недоволен пропущенным голом. Нужно совершенствовать работу на стандартах.

Отрыв в 8 очков - это хорошо. Теперь нужно убедиться, чтобы после матчей сборных каждый вернулся с таким же настроением", - сказал Артета.

Напомним, что Александр Зинченко стал одним из худших игроков Арсенала в этом матче.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Арсенал Лондон

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