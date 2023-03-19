Артета: После поражения Спортингу мы вернулись сосредоточенными и решительными

В рамках 28 тура АПЛ Арсенал разгромил Кристал Пэлас со счетом 4:1.

Наставник "канониров" Микель Артета поделился мыслями об очередном триумфе своих подопечных.

По словам специалиста, команде удалось показать решительность несмотря на вылет из Лиги Европы.

"У нас были желание и энергия. Это меня поразило. После Спортинга мы вернулись решительными и сосредоточенными. Кристал Пэлас не получал нужные результаты в течение длительного времени, но их было трудно победить. Мы доминировали и заслужили победу.

Гол Мартинелли - это реакция после незабитого пенальти. Я спросил его вчера, и он сказал: "Хочу быть в составе". Что касается Сака. Он был недоволен, что не сделал хет-трик. Это то, что нам нужно - чтобы атакующие игроки зажигали и делали разницу.

Я недоволен пропущенным голом. Нужно совершенствовать работу на стандартах.

Отрыв в 8 очков - это хорошо. Теперь нужно убедиться, чтобы после матчей сборных каждый вернулся с таким же настроением", - сказал Артета.

Напомним, что Александр Зинченко стал одним из худших игроков Арсенала в этом матче.