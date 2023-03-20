Цыганков попал в сборную 26-го тура Ла Лиги по версиям WhoScored и SofaScore

Украинец стал одним из героев в чемпионате Испании.

В рамках 26-го тура чемпионата Испании Жирона сыграла вничью с Райо Вальекано (2:2).

Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков помог команде набрать очко, оформив дубль.

Аналитические порталы WhoScored и SofaScore составили символические сборные по итогам тура. Примечательно, что 25-летний украинец вошел в составы символических команд.

За эту игру WhoScored поставил Цыганкову - 8,4 балла.

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SofaScore оценил игру украинского футболиста в 8,7 балла.

Отметим, что SofaScore поставил Виктору самую высокую оценку за тру. WhoScored выше оценил игру Давида Сильвы и Иереми Пино.