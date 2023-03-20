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Пике заявил, что не жалеет о завершении игровой карьеры

Испанский скучает лишь по матчам с Реалом.
Сегодня, 17:20
Жерар Пике / Mundo Deportivo
Жерар Пике / Mundo Deportivo

Бывший защитник Барселоны Жерар Пике заявил, что не жалеет о завершении профессиональной карьеры.

"Я играл много лет, и каждый раз мне было трудно. Если матч начинался в 16:00, после обеда и на солнцепеке, мне было тяжело. Нужно быть честным. У меня не было энтузиазма, мне нужны были новые вызовы, и я увидел, что я уже не так важен для команды, как раньше. Я не был счастлив, и я принял правильное решение.

Жалею ли я об уходе? Вовсе нет. Я просто скучаю по соперничеству и той напряженной атмосфере, по матчам на Бернабеу и в Корнелье.

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Меня там оскорбляли, очень сильно. Но это мотивировало меня. Я дошел до того, что, чтобы защитить себя, выходя на поле, представлял, что болельщики – это актеры. В конце концов это перестало меня задевать.

Бывшие товарищи по команде, такие как Пуйоль или Вилья, сказали мне, что на следующий день после завершения карьеры задались вопросом: "Что дальше?" Нам повезло заработать много денег за короткое время, но распоряжаться этими деньгами и поддерживать уровень жизни, к которому привык, очень сложно. К этому трудно приспособиться. Я был готов благодаря испанской медиалиге", – сказал Пике в интервью El Pais.

Напомним, Пике завершил карьеру в конце 2022 года. Жерар является восьмикратным чемпионом Испании, а также чемпионом мира и Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жерар Пике

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