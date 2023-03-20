Cтало известно, где будут транслировать матчи сборной Украины U-21

Определился транслятор контрольных поединков сборной Украины U-21 против сверстников из Италии и Дании.

Как сообщается в официальном пресс-релизе УАФ, матчи будут доступны для просмотра на региональных каналах Суспільного и Youtube-канале УАФ.

Матчи против Италии и Дании состоятся 24 и 27 марта соответственно, а летом молодежная сборная сыграет на Евро-2023, где поборется за возможность принять участие в Олимпиаде.

Напомним, ранее сообшалось, что два футболиста Динамо покинули расположение молодежной сборной Украины из-за травм.