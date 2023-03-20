Вингер Реала близок к уходу из клуба

Асенсио хочет остаться, но шансов крайне мало.

Вингер Марко Асенсио близок к уходу из Реала. Об этом сообщает издание Marca.

Контракт испанца с мадридским клубом рассчитан до июня текущего года. Сейчас Асенсио ближе к уходу из Реала чем к продлению контракта.

Сам футболист намерен использовать все предоставленные ему шансы, чтобы доказать свою важность для команды. Игрок хочет остаться в стане "сливочных".

В текущем сезоне на счету 27-летнего испанца пять голов и три ассиста в 20 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что игрок Реала готов перебраться в Барселону.