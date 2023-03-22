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Экс-форвард Челси и Лидса вошел в тренерский штаб сборной Англии

Джимии Флойд Хассельбайнк стал ассистентом Гарета Саутгейта.
Сегодня, 00:17
Джимми Флойд Хассельбайнк / Getty Images
Джимми Флойд Хассельбайнк / Getty Images

В стане будущего оппонента сборной Украины произошли тренерские перестановки.

Как сообщает Sky Sports, легендарный форвард Челси и Лидса Джимми Флойд Хассельбайнк вошел в тренерский штаб Гарета Саутгейта.

Хассельбайнк заменил в должности ассистента Криса Пауэлла, у которого закончился контракт с Федерацией футбола Англии.

Один из самых знаменитых форвардов АПЛ конца 1990-х - начала 2000-х уже присоединился к своим коллегам в подготовке "Трех львов" к будущему матчу квалификации чемпионата Европы-2024 против сборной Украины.

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Напомним, что в этой встрече точно не примет участие Илья Забарный - центрбек Борнмута вместе с медицинским штабом "вишен" приехал в расположение сборной, после чего его убрали из заявки "желто-синих".

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