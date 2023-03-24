Защитник Барселоны пропустит Эль-Классико

"Сине-гранатовые" не смогут рассчитывать на Андреаса Кристенсена.

Первым клубом, пострадавшим от начала международного перерыва стала каталонская Барселона.

Как сообщает издание AS, получивший в матче против Финляндии травму датчанин Андреас Кристенсен пропустит около месяца.

Таким образом, центрбэк пропустит один из важнейших матчей сезона, а именно ответный поединок Кубка Испании против Реала.

Напомним, что матч пройдет через немногим меньше чем две недели, а если быть точным, то 5 апреля.

В текущем сезоне за каталонцев Кристенсен сыграл 25 матчей, отличившись одним ассистом.