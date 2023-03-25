"Я этого не ожидал": Тухель рассказал, как он стал тренером Баварии

Мюнхенский клуб буквально за несколько дней до увольнения Юлиана Нагельсманна связался с его преемником.

Во время своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера мюнхенской Баварии Томас Тухель заявил, что еще в начале недели он и подумать не мог, что сейчас будет во главе "ротен".

"Тайминг был неожиданным, я этого не ожидал, и не было никакого контакта заранее. Я предполагал, что продолжу свою карьеру за границей", - цитирует немца официальный сайт мюнхенцев.

"Первый разговор был во вторник вечером. Тогда масштаб вызова склонил чашу весов — я хотел это сделать (возглавить Баварию).

"Однажды я уже был в очень тесном контакте с Баварией. В то время я не мог ждать. Никогда не было бы уместно подвергать кого-либо давлению. Это произошло очень быстро, для меня это лучшее решение".

Напомним, что контракт Томаса Тухеля с мюнхенской Баварией рассчитан до лета 2025 года. При этом немецкого специалиста не смущает такой короткий срок соглашения с клубом.