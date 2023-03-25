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В ПСЖ обеспокоены хронической травмой защитника Интера, который летом пополнит клуб

Шкриньяр уже не столь желанный футболист для парижан.
Сегодня, 19:29
Милан Шкриньяр / Getty Images
Милан Шкриньяр / Getty Images

У защитника Интера Милана Шкриньяра, который летом станет игроком ПСЖ, проблемы со здоровьем. Об этом сообщает издание L’Équipe.

В последних матчах футболист не выходил на поле из-за болей в спине. Шкриньяр не попадал в заявки команды, так как у него серьезные проблемы со здоровьем.

Ввиду этого, ПСЖ, следующий клуб защитника, крайне обеспокоен положением дел и не хотел бы иметь в своем составе футболиста, который будет сидеть в лазарете.

В текущем сезоне на счету Шкриньяра 21 матч в рамках Серии А, в котором футболист не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что президент ПСЖ прокомментировал ситуацию вокруг контрактов Месси, Мбаппе и Рамоса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер ПСЖ Милан Шкриньяр

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