В ПСЖ обеспокоены хронической травмой защитника Интера, который летом пополнит клуб

Шкриньяр уже не столь желанный футболист для парижан.

У защитника Интера Милана Шкриньяра, который летом станет игроком ПСЖ, проблемы со здоровьем. Об этом сообщает издание L’Équipe.

В последних матчах футболист не выходил на поле из-за болей в спине. Шкриньяр не попадал в заявки команды, так как у него серьезные проблемы со здоровьем.

Ввиду этого, ПСЖ, следующий клуб защитника, крайне обеспокоен положением дел и не хотел бы иметь в своем составе футболиста, который будет сидеть в лазарете.

В текущем сезоне на счету Шкриньяра 21 матч в рамках Серии А, в котором футболист не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что президент ПСЖ прокомментировал ситуацию вокруг контрактов Месси, Мбаппе и Рамоса.