В ПСЖ обеспокоены хронической травмой защитника Интера, который летом пополнит клуб
Шкриньяр уже не столь желанный футболист для парижан.
У защитника Интера Милана Шкриньяра, который летом станет игроком ПСЖ, проблемы со здоровьем. Об этом сообщает издание L’Équipe.
В последних матчах футболист не выходил на поле из-за болей в спине. Шкриньяр не попадал в заявки команды, так как у него серьезные проблемы со здоровьем.
Ввиду этого, ПСЖ, следующий клуб защитника, крайне обеспокоен положением дел и не хотел бы иметь в своем составе футболиста, который будет сидеть в лазарете.
В текущем сезоне на счету Шкриньяра 21 матч в рамках Серии А, в котором футболист не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что президент ПСЖ прокомментировал ситуацию вокруг контрактов Месси, Мбаппе и Рамоса.