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Рома намерена продлить аренду хавбека ПСЖ

Вейналдум может остаться еще на сезон в стане римлян.
Сегодня, 22:22
Джорджиньо Вейналдум / Getty Images
Джорджиньо Вейналдум / Getty Images

Рома хочет продлить аренду хавбека ПСЖ Джорджиньо Вейналдума. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Римский клуб готов дать ему шанс проявить себя в следующем сезоне, но не будут активировать полноценную опцию выкупа за 10 миллионов евро.

Парижане хотели бы избавиться от игрока на полноценной основе, поэтому примут решение касаемо будущего игрока уже летом.

В текущем сезоне на счету 32-летнего нидерландца один гол в семи матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Ромы прошелся по Моуриньо.

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