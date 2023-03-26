Тухель мог возглавить Баварию еще пару лет назад

Президент Баварии Герберт Хайнер высказался о назначении Томаса Тухеля главным тренером клуба.

"Это однозначно верное решение. Мы хотели назначить его еще несколько лет назад, но тогда не получилось.

В последние годы он доказал, что может добиваться невероятных успехов с большими клубами за пределами Германии.

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Думаю, двух мнений быть не может: Тухель – один из самых сильных тренеров в Европе", – сказал Хайнер в интервью Sky Sport.

Напомним, стороны заключили соглашение до лета 2025 года.