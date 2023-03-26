Марсело назвал самого сложного соперника в своей карьере

Экс-защитник Реала Марсело поделился мнением о нападающем ПСЖ Лионеле Месси.

"Месси невероятен. Самый сложный соперник, с которым я когда-либо сталкивался. Мы все знаем, каким классом он обладает даже сейчас, в 35 лет. Раньше было то же самое.

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Класико – один из лучших матчей среди тех, которые можно смотреть и в которых можно играть. Мне посчастливилось поучаствовать в одной из лучших эпох класико. Но был не только Месси, а и другие невероятные футболисты", – сказал Марсело в интервью The Athletic.

Напомним, бразилец покинул Реал летом 2022-го года на правах свободного агента. Сейчас футболист выступает за Флуминенсе.