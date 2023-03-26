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Вингер Манчестер Юнайтед недоволен своим положением в клубе

Футболист недоволен количеством игрового времени под руководством Эрика тен Хага.
Сегодня, 19:21
Энтони Эланга / Getty Images
Энтони Эланга / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Энтони Эланга всего шесть раз в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе на матч Английской Премьер-лиги.

С приходом в команду Эрика тен Хага и Антони, 20-летний швед все реже стал появляться на поле, что не могло не сказаться на его настроении.

К тому же Эланга, способный сыграть на обоих флангах, проигрывает конкуренцию даже Алехандро Гарначо, который удивил всех своей игрой.

"Это расстраивает", — цитирует Элангу Stretty News. "Для меня важно играть. Сейчас я сосредоточен на Юнайтед, а потом поговорю с клубом. Мне нравится клуб, но для меня важно играть".

"Я говорил с тен Хагом — я знаю, чего он от меня хочет, и я могу только продолжать усердно тренироваться".

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В нынешнем сезоне Энтони Эланга появился на поле 24 раза, записав на свой счет лишь две голевые передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Энтони Эланга

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