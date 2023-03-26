Увольнение Нагельсманна может повлиять на будущее Забитцера в Баварии
Недавнее увольнение Юлиана Нагельсманна с поста тренера мюнхенской Баварии с последующим назначением Томаса Тухеля может повлиять на будущее Марселя Забитцера.
Как сообщает Фабрицио Романо, 29-летний полузащитник счастлив в Манчестер Юнайтед, за который он выступает на правах аренды.
Под руководством Нагельсманна у него не было шанса на место в составе "ротен", однако после прихода Тухеля эта ситуация может поменяться.
У манкунианцев нет опции выкупа контракта игрока. Сам Забитцер был бы рад продолжить выступать за команду Эрика тен Хага.
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Окончательное решение относительно футболиста будут принимать Бавария и Тухель уже по окончанию нынешнего сезона.
После переезда на Туманный Альбион Марсель Забитцер принял участие в девяти матчах, записав на свой счет один гол.