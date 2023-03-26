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Манчестер Юнайтед готов выложить огромную сумму за молодого форварда

Гонсалу Рамуш может пойти на повышение.
Сегодня, 20:18
Гонсалу Рамуш / Getty Images
Гонсалу Рамуш / Getty Images

Лидер лиссабонской Бенфики Гонсалу Рамуш летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Record, в переходе Рамуша заинтересовано руководство Манчестер Юнайтед.

На покупку нападающего "красные дьяволы" готовы выделить 120 млн фунтов стерлингов. Данная сумма является клаусулой, которая прописана в контракте игрока с "орлами".

В текущем сезоне футболист Бенфики и сборной Португалии провел 36 игр, забив 24 гола и отдав 10 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что вингер Манчестер Юнайтед недоволен своим положением в клубе.

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