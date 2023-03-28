Турецкий гранд объявил о начале сотрудничества с клубом из страны-агрессора

Во время изоляции футбола государства-террориста Фенербахче укрепляет отношения с его представителем.

Фенербахче будет сотрудничать с клубом из страны-террориста / Getty Images

Турецкий Фенербахче на своем официальном сайте объявил о начале сотрудничества с клубом из страны-агрессора - Зенитом.

"Желтые канарейки" сообщили, что стороны подписали двухлетнее соглашение, которое будет касаться мужских и женских футбольных команд, баскетбольных команд и других проектов.

"Товарищеские матчи и турниры могут быть организованы между двумя клубами для всех возрастных категорий.

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Будут возможны программы обучения и обмена для тренеров и представителей клуба, которые работают в таких отделах, как право, финансы, скаутинг, маркетинг.

Наш клуб также будет сотрудничать с ФК Зенит для развития любительского футбола, включая программы обмена молодых игроков Академии Фенербахче.

Мы надеемся, что это важное партнерство принесет пользу нашему клубу для более всестороннего развития в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе и достигнет положительного результата", - говорится в заявлении турецкого клуба.

Напомним, что в этом сезоне во время квалификации Лиги чемпионов с киевским Динамо фанаты Фенербахче выкрикивали слова в поддержку страны-террориста и ее лидера, после чего руководству "желтых канареек" пришлось оправдываться, что якобы это не отражает позицию клуба, а спорт вне политики.