Боруссия придумала способ удержать в клубе Беллингема

Боруссия Дортмунд не хочет продавать своего полузащитника Джуда Беллингема. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Немецкая команда хочет сохранить игрока в составе как минимум на год. Для этого игроку готовы повысить зарплату в 2,5 раза – до 15 миллионов евро. Спортивный директор Дортмунда Себастьян Кель в ближайшее время встретится с отцом Беллингема для переговоров.

Отметим, наиболее вероятным вариантом для игрока называется смена клуба в летнее трансферное окно. Главные претенденты на Джуда - Реал и Манчестер Сити.

В текущем сезоне на счету 19-летнего хавбека четыре гола и четыре ассиста в 24 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль вряд ли сможет подписать летом Беллингема.