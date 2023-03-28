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Боруссия придумала способ удержать в клубе Беллингема

Клуб готов дать игроку новый контракт.
Сегодня, 17:25
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Боруссия Дортмунд не хочет продавать своего полузащитника Джуда Беллингема. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Немецкая команда хочет сохранить игрока в составе как минимум на год. Для этого игроку готовы повысить зарплату в 2,5 раза – до 15 миллионов евро. Спортивный директор Дортмунда Себастьян Кель в ближайшее время встретится с отцом Беллингема для переговоров.

Отметим, наиболее вероятным вариантом для игрока называется смена клуба в летнее трансферное окно. Главные претенденты на Джуда - Реал и Манчестер Сити.

В текущем сезоне на счету 19-летнего хавбека четыре гола и четыре ассиста в 24 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль вряд ли сможет подписать летом Беллингема.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд джуд беллингем

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