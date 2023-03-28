Кандидат на пост тренера Тоттенхэма похвастался физическими кондициями, которым позавидуют футболисты

После того, как Антонио Конте все же добился своего и покинул Тоттенхэм по обоюдному согласию сторон, на его место сразу начали сватать многих тренеров, которые на данный момент находятся в творческом отпуске.

Помимо Юлиана Нагельсманна, который был уволен из Баварии несколькими днями ранее, кандидатом на пост тренера "шпор" также называют экс-наставника сборной Испании Луиса Энрике.

Пока лондонский клуб изучает все доступные варианты, 52-летний испанец не теряет времени. В своих социальных сетях он опубликовал фотографию своих ног после 8 дней езды на велосипеде.

"Вот так выглядят ваши ноги после 8 дней езды на горном велосипеде, 658 км и 15 500+", - подписал пост Энрике.

Así se te quedan las piernas después de 8 días de btt, 658 kms y 15.500+ pic.twitter.com/NeL5wsyDBd — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) March 26, 2023

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Это лишь одно из немногих подтверждений феноменальной формы тренера. Ранее в декабре он уже демонстрировал свои тренировки.

Если Энрике все же возглавит Тоттенхэм, именно его невероятный фитнес-режим больше всего будет беспокоить игроков "шпор", которые думали, что при Конте были плохи дела.

Во время предсезонной подготовки к текущему сезону итальянец оставил своих игроков лежать на газоне, моля о пощаде на 30-градусной жаре в Южной Корее.

Игроков заставили пробежать дистанцию, равную 42-м полным полям за двухчасовую тренировку, после которой Хын Мин Сон не мог встать. А еще Конте заставлял команду бегать по 2 км перед каждым матчем.