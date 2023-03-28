Грузия и Норвегия сыграли с нужным для Украины счетом

В рамках 2 тура отбора на ЧЕ-2024 Грузия и Норвегия провели очную встречу, которая завершилась с благоприятным результатом для сборной Украины.

Коллективы отличились в ворота друг друга по одному разу. За скандинавскую сборную отличился Александр Серлот, а за подопечных Вилли Саньоля отметился Жорж Микаутадзе.

Грузия и Норвегия выступают в одной группе с командой Шотландии, а "скоты", в свою очередь, являются одной из стран, препятствующих Украине на пути к плей-офф отбора к Евро-2024.

Напомним, если Украина не сможет занять второе место в группе, то у него есть шанс попасть в дополнительный плей-офф. Но для этого нужно, чтобы две сборные из списка Шотландия, Финляндия, Израиль, Сербия и Босния и Герцеговина прошли на Евро через квалификационный турнир.

Грузия 1-1 Норвегия

Голы: Микаутадзе, 61 - Серлот, 15

Грузия: Мамардашвили — Квирквелия, Кашия, Табидзе (Зивзивадзе, 59), Какабадзе, Азаров (Гочолейшвили, 70) — Давиташвили (Лобженидзе, 59), Квеквескири, Абурджания (Гогнидзе, 90) — Микаутадзе.

Норвегия: Нюланд - Мелинг, Эстигор, Страндберг, Педерсен (Рьерсон, 90+5) - Аурснес, Берг (Торстведт, 90+5), Эдегор - Эльюнусси (Берге, 78), Солбаккен (Брунгилдсен, 82) - Серлот.

Предупреждения: Абурджания, Азаров, Солбаккен, Меллинг.