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Футбол

Легенды сборной Бразилии убеждают Анчелотти возглавить их национальную команду

Кака и Ривалдо пытаются уговорить итальянца.
Сегодня, 21:21
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Легенды сборной Бразилии Как и Ривалдо хотят видеть главного тренера Реала Карло Анчелотти у руля их национальной команды. Об этом сообщает издание The Athletic.

Экс-футболисты Реала и Барселоны играют важную роль в процессе приглашения на должность тренера итальянского специалиста. Более того, они лично ведут переговоры с Анчелотти от имени Бразильской конфедерации футбола.

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В свою очередь нынешний наставник Реала готов возглавить сборную Бразилии, если уйдет из клуба по окончании сезона. Его будущее в стане "сливочных" все еще не определено.

Кроме того, Анчелотти не против остаться в стане мадридцев, так как он хочет продолжить строительство команды, продав некоторых игроков и купив новых.

Напомним, после 26 туров Ла Лиги Реал занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей Барселоны на 12 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти сборная Бразилии Реал Мадрид

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