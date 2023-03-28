Клубы из Турции пытаются убедить Азара перебраться к ним

Вингер Реала Эден Азар находится в шорт-листе клубов Турции. Об этом сообщает издание Sport.es.

Местные гранды надеются уговорить 32-летнего бельгийца на трансфер. Клубы уже связались с агентом игрока для обсуждения потенциального сотрудничества.

В свою очередь Реал уже не рассчитывает на Азара и готов летом его продать. Сам футболист хочет отработать контракт, который истекает летом 2024-го года, полностью.

В текущем сезоне на счету бельгийца всего три матча в рамках Ла Лиги, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Азар и Анчелотти окончательно испортили взаимоотношения.