Де Хеа готов пойти на понижение зарплаты ради нового контракта с Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед ведет переговоры с голкипером Давидом Де Хеа о продлении контракта. Об этом сообщает издание The Athletic.

32-летний испанец хочет остаться в клубе. Сейчас он зарабатывает 375 тысяч фунтов в неделю и является самым высокооплачиваемым вратарем. Однако ради нового контракта игрок готов пойти на понижение зарплаты.

Стороны близки к продлению контракта. Главный тренер Эрик тен Хан лично одобрил переговоры с Де Хеа.

Отметим, если Де Хеа продлит контракт, то второй голкипер команды Дин Хендерсон летом покинет клуб.

Действующее соглашение испанца с английским клубом истекает в июле этого года.

Ранее сообщалось, что вингер Манчестер Юнайтед недоволен своим положением в клубе.