Де Хеа готов пойти на понижение зарплаты ради нового контракта с Манчестер Юнайтед
Испанец хочет остаться в стане манкунианцев.
Манчестер Юнайтед ведет переговоры с голкипером Давидом Де Хеа о продлении контракта. Об этом сообщает издание The Athletic.
32-летний испанец хочет остаться в клубе. Сейчас он зарабатывает 375 тысяч фунтов в неделю и является самым высокооплачиваемым вратарем. Однако ради нового контракта игрок готов пойти на понижение зарплаты.
Стороны близки к продлению контракта. Главный тренер Эрик тен Хан лично одобрил переговоры с Де Хеа.
Отметим, если Де Хеа продлит контракт, то второй голкипер команды Дин Хендерсон летом покинет клуб.
Действующее соглашение испанца с английским клубом истекает в июле этого года.
Ранее сообщалось, что вингер Манчестер Юнайтед недоволен своим положением в клубе.