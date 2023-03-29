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Милан может попрощаться с одним из лидеров команды

Рафаэля Леау готовы продать, если он не захочет продлевать контракт.
Сегодня, 15:45
Рафаэль Леау / Getty Images
Рафаэль Леау / Getty Images

Итальянский Милан готов к прощанию с одним из лидеров команды.

Как сообщает La Gazzeta dello Sport, "россонери" предпримут последнюю попытку продлить контракт с Рафаэлем Леау.

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Если португалец не согласиться на условия руководства клуба, то оно приложит все усилия, чтобы он летом покинул клуб и не ушел бесплатно.

Леау намерен получать 7 млн евро на сезон и хочет, чтобы боссы помогли ему выплатить штраф Спортингу в размере 16 млн евро за досрочное расторжение контракта. Милан не готов идти на эти условия, однако хочет сделать вингера самым высокооплачиваемым игроком клуба.

В футболке действующего чемпиона Италии в текущем сезоне Леау сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 8 ассистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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