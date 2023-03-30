Энрике признался, что хотел бы поработать в АПЛ

Испанец считается одним из претендентов на пост в Тоттенхэме.

Экс-тренер Барселоны и сборной Испании Луис Энрике заявил, что был бы рад поработать в английской Премьер-лиге.

Испанский специлист также опроверг слухи о возможном назначении в сборную Бразилии, подчеркнув, что это лишь слухи.

Зато Энрике хотел бы потренировать команду АПЛ, однако лишь ту, которая имеет четкий план действий.

"Я много слежу за английским футболом, даже больше, чем за испанским. Я не готов идти в какую-то непонятную команду. Я бы хотел возглавить клуб, у которого есть чёткий план развития, что сводит количество вариантов к очень небольшому числу.

Кроме того, во всём мире очень много тренеров высокого уровня, которые хотят работать в Англии. Я не питаю иллюзий, но кто знает", - приводит слова Энрике Cadena Ser.

Напомним, что ранее Луис Энрике похвастал невероятной физической формой.