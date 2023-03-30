Грузин уже третий раз становится лучшим игроком месяца.

Грузинский вингер Наполи Хвича Кварацхелия установил рекорд Серии А по количеству званий лучшего игрока месяца.

В мартовском голосовании он обошел одноклубников Кима Мин Чжэ и Виктора Осимхена, а также полузащитника Сассуоло Армана Лорьянте, хавбека Ювентуса Адриена Рабьо и защитника Удинезе Дестини Удоджи.

Таким образом Хвича стал игроком месяца в Серии А уже в третий раз в текущем сезоне, и это рекорд лиги. Ранее грузина признавали лучшим в августе и феврале.

Вручение награды за март состоится перед матчем с Миланом 2 апреля.

Напомним, в марте Хвича Кварацхелия сыграл три матча, в которых отличился двумя голами и одной результативной передачей. А еще грузин попал в сферу интересов мадридского Реала.