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Opta проанализировала календарь клубов Ла Лиги: у Барселоны расписание легче, чем у Реала

При этом обе команды далеки от самого легкого расписания.
Сегодня, 16:19
Барселона - Реал / Getty Images
Барселона - Реал / Getty Images

До завершения сезона-2022/23 испанской Ла Лиги командам осталось сыграть 12 матчей.

После 26 сыгранных туров лидером чемпионата Испании является Барселона, опережающая ближайшего преследователя в лице мадридского Реала на 12 очков.

Статистический портал Opta проанализировал календарь оставшейся части сезона для каждой из команд и определил, у кого самое легкое расписание, а у кого на пути будут непроходимые соперники.

Так, согласно с источником, самым легким расписанием может похвастаться мадридский Атлетико, который потенциально может даже вырваться на второе место Ла Лиги.

А среди главных претендентов на чемпионство больше не повезло "бланкос", чье расписание считается более сложным, чем расписание каталонцев.

Ранее стало известно, что Барселона уже работает над тем, чтобы вернуть Лионеля Месси на Камп Ноу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид Ла Лига

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